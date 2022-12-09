В стенах МАГУ состоялся традиционный семинар «Социальные риски в современном обществе», приуроченный к Декаде инвалидов

Насыщенная программа, ориентированная на студентов, состояла из выступлений спикеров и мастер-классов. Семинар организован при поддержке Министерства труда и социального развития Мурманской области.

На ежегодном семинаре «Социальные риски в современном обществе» у студентов арктического университета была возможность поделиться мнением о том, чего не хватает молодёжи в нашем регионе, в рамках мастер-класса по проведению фокус-группы, так называемого группового исследования «Проблемы жизнедеятельности и качества жизни населения в условиях социальных рисков».

Екатерина Шарова, заведующая лаборатории социологических исследований Мурманского арктического государственного университета: «В этом году мы попробовали провести более практическое мероприятие - мастер-класс для обучающихся направления «Социология». Это особенно будет интересно им, но, в принципе, приглашаются все слушатели и участники, которым интересно общество и его проблемы, его риски. В данном случае это мастер-класс, посвящённый методам и методологии измерения и выявления социальных рисков и проблем, которые сегодня актуальны».

Участники конференция затрагивали такие темы как безработица, система среднего профессионального образования в регионе, нетипичное детство в условиях современности, маргинальность, школьные конфликты, отношение молодёжи к проблеме экстремизма и социально-экономические риски лиц с ограниченными возможностями.

Галина Жигунова, заведующая кафедрой философии и социальных наук Мурманского арктического государственного университета: «Мы живём в очень сложное время. Оно с каждым годом усложняется, появляется много-много других проблем, все эти проблемы требуют научного осмысления. Поэтому опыт практиков-специалистов нам очень полезен при обучении студентов».

Десятую по счёту конференцию организует кафедра философии и социальных наук. Соорганизаторами семинара выступают региональное отделение Российского общества социологов и общества «Знание», а также Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Игорь Шипилов, заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Одна из самых главных наших проблем на сегодняшней дискуссионной площадке будет заключаться в том, как сохранить человеку стрессоустойчивость в это непростое для нас время. Я думаю, что нужно всем держаться вместе, я думаю, что нужно быть открытым, коммуникабельным, я думаю, что всегда нужно иметь свежий взгляд на жизнь и это всегда человеку помогает».

Семинар длился два дня, в нём участвовали не только местные специалисты, но и эксперты из Архангельска, Калининграда, Санкт-Петербурга, Якутска, и это ещё не всё.

Галина Жигунова, заведующая кафедрой философии и социальных наук Мурманского арктического государственного университета: «И из Польши коллеги наши – учёные. Наша кафедра сохраняет тесные дружеские взаимоотношения с коллегами из многих, такие тёплые отношения и сотрудничество продолжаются».

По итогам семинара «Социальные риски в современном обществе», приуроченного к Декаде инвалидов, была создана единая дискуссионная площадка для молодёжи, общественников, научных деятелей по мониторингу и обсуждению актуальных проблем социального развития.