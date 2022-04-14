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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.22 19:30

В стенах МГТУ прошла «вкусная» научная конференция

Студенты вместе со школьниками представили проекты полуфабрикатов, обладающих истинным вкусом Севера.

В рамках научно-образовательного проекта МГТУ «Агама-ясли» студенты-первокурсники и десятиклассники поучаствовали в конференции, посвящённой разработке новых образцов пищевой промышленности региона.

Юлия Шокина, профессор кафедры МГТУ «Технологии пищевой промышленности»: «Целью проекта мы имели вообще не только школьников привлечь к исследовательской работе, но и, конечно, показать университет, показать наши возможности, представить будущую профессию. Это нам позволил сделать индустриальный партнёр, который очень плотно курировал наш проект в течении года. Мы стартовали в октябре и целый год ребята посещали университет практически в еженедельном режиме, проводили исследования. Мы преодолели наш экватор в декабре».

Конференция проводится ежегодно, в этот раз ребята разделились на три команды по 6 человек. Небольшая разница в возрасте участникам конференции никак не помешала. В процессе разработки своих проектов они хорошо сработались и крепко подружились. Кстати, о самих проектах. Например, команда Даши представила перед жюри образец нового полуфабриката - замороженный вариант гавайского блюда поке.

Дарья Ткаченко, ученица 10 класса МОУ «Мурмашинская СОШ №1»: «Поке-боул из всех представленных продуктов – самый базовый и оптимальный. Допустим, лично я каждый раз, когда еду домой после репетиторов или какой-нибудь учёбы, постоянно беру что-то подобное, поэтому я решила, что раз я уже знаю плюс-минус рецептуру, то я хотела заниматься именно этим».

А вот группа Татьяны заинтересовалась более «сладким» направлением. Здесь парни и девчонки попробовали себя на ниве производства полезных цукатов из морской капусты, богатой йодом и другими микроэлементами. А ещё кулинарные исследователи представили собственный мармелад из ламинарии с добавлением сока северных ягод. Сладости получились весьма вкусными.

Татьяна Вискова, студентка первого курса: «Сейчас большое количество йододефицита у жителей Севера, поэтому мы решили придумать такую продукцию, которая понравится людям, так как морская капуста в принципе полезная, но она не всем очень приятна на вкус и на запах. Мы решили её усовершенствовать до той продукции, до того уровня, чтобы было приятно и детям, и взрослым, и пожилым людям. При этом, продукция должна быть доступна всем по стоимости. И мы решили сделать цукаты из морской капусты с соусом в сиропе и с корицей».

А третья группа юных энтузиастов угостила аудиторию пирогами с рыбой и креветками.  Выпечку предлагают производить силами местных пекарен. По словам преподавателей, за последние годы вуз наладил обширные контакты с местными производствами. А в мурмашинской школе №1 даже открыты два профильных класса химико-биологической и технологической направленностей. Уроки там будут вести университетские преподаватели и готовить рябят к поступлению в университет.

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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