В стенах Мурманского строительного колледжа имени Момота состоялось открытие выставки «Назад в СССР», посвящённой 100-летию со дня создания Союза Советских Социалистических Республик

Экспонаты не относятся к музейным раритетам. Здесь собраны вещи из личных архивов студентов и преподавателей.

Неповторимый дух советской эпохи – так можно охарактеризовать выставку «Назад в СССР», посвящённую 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Студенты Мурманского строительного колледжа не только поучаствовали в открытии экспозиции, но и помогли её сформировать.

Марк Сырнев, студент 3 курса группы «Автоматизированные системы управления»: «Я вложил сюда очень большую свою коллекцию. Я начинающий коллекционер этих вещей, для меня это как хобби и как история, потому что я со школьных лет изучал историю».

Выставка «Назад в СССР» напомнит посетителям о величии страны, воспитавшей октябрят, пионеров, комсомольцев. Экспонаты свидетельствуют о былой стабильности, здесь создана атмосфера, которая окунет многих в воспоминания, а студентов познакомит с прошлым веком.

Вадим Милиев, директор Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Смысл заключается в том, чтобы в этой выставке участвовали как можно большее людей. Чтобы это было не развлечение для кого-то, а был момент обучения. Мы дали клич, как раньше говорили, и к нам начали приносить всё подряд: марки, значки, пишущие машинки».

Фотографии, техника, предметы интерьера, виниловые пластинки, печатные издания, игры и игрушки, одежда и обувь — экспозиция будет пополняться, возможно, что кто-то из студентов колледжа захочет принести сохраненные вещи, которые здесь можно трогать и даже пробовать. Например, одни из экспонатов, подготовленный к открытию выставки, – селедка под шубой и оливье - атрибуты новогоднего стола многих советских граждан.