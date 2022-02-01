В стенах мурманской филармонии состоялась встреча губернатора и руководителей учреждений культуры

«На культуре не экономим», - именно с этих слов началась встреча губернатора и глав учреждений культуры региона. По словам Андрея Чибиса, благодаря росту экономики, новым инвестиционным проектам и возросшим налоговым отчислениям у области появились средства для расширения и этой сферы. Однако, как подчеркнул губернатор, особый упор нужно сделать на поддержку местных коллективов и организацию локальных фестивалей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша цель, первое – обновление стен, в которых эти все мероприятия проводятся, второе – это поддержка инициатив и наших коллективов, поддержка наших молодых талантов, приглашение сюда знаменитостей для того, чтобы вот эта коллаборация проходила и обмен опытом, и новыми эмоциями. И третье, конечно, - развитие современного искусства, и развитие современных технологий, развитие креативных индустрий, которые тоже для нас очень востребованы».

На развитие культурной отрасли правительством выделяются специальные гранты. К примеру, представители Союза писателей России отметили, что благодаря поддержке, в Мурманск возвращается литературная жизнь.

Илья Виноградов, председатель мурманского отделения Союза писателей России: «Мурманск возвращает себе звание «Столица литературной жизни», одной из столиц, может быть, в стране. Это литературная Арктическая премия, первая такая в стране, имени Маслова. Это наш фестиваль «Капитан Грэй» - он проходит давно, но последние два года стал, действительно, всероссийским, приезжают со всех сторон участники: от Сибири – Дальнего Востока и до Калининграда».

На встрече, помимо обсуждения грантовых проектов, заслуженным работникам культуры вручили памятные подарки.