В стенах Музейно-выставочного центра МЧС в Мурманске состоялась иммерсивная экскурсия-квест для школьников, посвящённая событиям Великой Отечественной войны

Участники слушали рассказы о смелости и надежде, о том, как маленькие сердца справлялись с невзгодами, сохранив в себе свет и оптимизм, как дети, несмотря на страх, становились героями.