В стенах «Научки» прошла ежегодная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» – «Победный 1945-й»

Научная библиотека стала площадкой для теста по истории Великой Отечественной войны «Победный 1945-й».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Хотя западные политики пытаются исказить нашу Великую Победу, ребята, которые участвуют в таких мероприятиях, убеждаются, что правда за нами, за великим советским народом, победившим в годы Великой Отечественной войны».

Таким образом, акция нацелена не столько на проверку знаний юных мурманчан, сколько на развитие мотивации к её изучению и, конечно, на сохранение и увековечивание памяти о героическом прошлом нашей Родины, о подвиге советских солдат.

Елизавета Урядникова, член Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Акция носит название «Победный 1945-й». Она посвящена событиям 1945 года, сложного для нашей страны. Это заставляет задуматься и начать ценить время сейчас и поддерживать наших солдат, бойцов, участвующих в СВО».

Тест состоял из 40 вопросов двух уровней сложности – базового и профильного. Он охватил не только успехи, достижения Красной Армии в 1945 году, но и большую часть ключевых событий войны. Разработали задания члены Российского военно-исторического общества.

Елизавета Урядникова, член Молодёжного парламента при Мурманской областной Думе: «Вопросы очень интересные. Не могу сказать, что сложные».

Участие в проекте приняли студенты колледжей и ученики школ старше 14 лет.

Полина Герман и Вика Борзугина, ученицы Мурманского политехнического лицея: «Нам интересно принять участие и, наверное, знаний у нас достаточно. Хочу проверить свои знания, может, увидеть что-то новое, больше углубиться в эту тему».

Все участники теста получили электронные сертификаты. И до конца этого дня любой желающий тоже может пройти испытание, приняв участие в акции дистанционно на сайте big-history.ru.