В стенах областной Думы провели 71-е заседание координационного Совета представительных органов муниципальных образований региона

На повестке дня были две темы: развитие туризма, а также физкультуры и спорта.

Одно из главных туристических мест в нашем регионе – Хибины. Сюда съезжают любители активного зимнего отдыха со всей страны и зарубежья, чтобы покорить наши горы.

Светлана Кательникова, председатель Совета депутатов города Апатиты: «Я сегодня буду рассказывать о тех базах, которые получили гранты. Например, «Кола вилладж» - это единственная база у нас, которая принимает туристов со своими домашними питомцами. Потому что там развивается ездовое катание на уникальных собаках. Там есть чемпионы России и мира, и предоставляются тоже как раз с помощью гранта. Развивается и детский ездовой туризм».

Огромный Кольский район в первую очередь знаком туристам по селу Териберка. А ещё в этом муниципалитете активно развивается спортивная жизнь.

Павел Еремин, председатель Совета депутатов Кольского района: «У нас создана большая база для развития различных видов спорта. Сегодня мы лидеры по развитию школьного волейбола и баскетбола, у нас прекрасная школа самбо. У нас чемпионы Северо-Запада РФ, призёры России воспитаны на этом уровне. Лыжники наши – есть чемпионы «Праздника Севера»».

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Депутаты различного уровня занимаются тем делом, которое направлено на улучшение жизни наших избирателей. И вопросы, которые сегодня вынесены, особенно важны. Потому что развитие туризма, физической культуры и спорта, думаю, в нашем регионе уже на достойном уровне». И я знаю, по оценкам моих коллег, насколько им интересно побывать у нас, а посмотреть у нас, есть что».

Отметим, что координационный Совет представительных органов муниципальных образований, на повестке которого в этот раз были две темы: развитие туризма, а также физкультуры и спорта, существует уже 26 лет.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Это важная площадка для работы и взаимодействия. Мы всегда доступны для работы с депутатами и не только в рамках заседаний координационного Совета, но и на заседания Думы и комитетов всех приглашаем. Поэтому, я считаю, что координационный Совет за 26 лет оправдал своё создания. И я благодарен тем - первым, кто стоял у истоков».

Конечно, помимо отчётов о проделанной работе участники заседания делились планами деятельности на будущий год.