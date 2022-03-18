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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.03.22 19:30

В стенах областной филармонии юным и одарённым музыкантам представилась возможность перенять опыт выдающихся деятелей искусств

Это стало возможным благодаря программе образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Виктория Кивековская, ученица 4-го курса хорового отделения и Татьяна Чёрная преподавать колледжа искусств: «Корень языка поднимается, приёмы вокальные – об этом я узнала. Над этим буду работать».

Вика - человек очень способный, талантливый, очень хорошо реагирует на замечания, что-то может запомнить быстрее, скорее, что-то нет, но по крайней мере она перспективный человек.

При поддержке родного педагога и доцента Московской академии хорового искусства можно добиться лучших результатов. Наталья Попова – специалист по вокалу, прибыла из столицы для индивидуальных занятий со студентами. В Мурманске она впервые.

Наталья Попова, доцент кафедры сольного пения Академии хорового искусства имени В.С. Попова (г.Москва): «Можно дать какое-то направление, можно указать, в чём, допустим, принципиальная ошибка, можно посоветовать репертуар. Когда ты всё время с одним и тем же ребёнком-певцом, то ты привыкаешь к звучанию, уже что-то теряется».

Именитый педагог привыкла обучать студентов из различных городов России. Однако сожалеет, что на её рабочем месте в Москве нет студентов из столицы Заполярья. Наталья Алексеевна надеется на разрешение сложившейся ситуации. К тому же региональные власти готовы к инновациям и развитию сферы искусства.

Ольга Обухова, министр культуры и искусства Мурманской области: «Профессиональное образование в области культуры и искусства не может развиваться, основываясь только на сохранении традиций, нам нужно привлекать новые практики, чтобы идти в ногу со временем».

Программа мастер-классов проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» живая, однако, включает 24 тренинга. Поэтому участие возможно лишь по предварительной записи через отдел по развитию художественного образования Мурманской областной филармонии.

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