В столетней тайне гибели экипажа судна «Святая Анна» появился первый след

Больше ста лет назад экспедиция из 24 человек под руководством Георгия Брусилова пропала без вести при попытке прохождении Северного морского пути. Тайна исчезновения «Святой Анны» по сей день не покидает умы учёных и исследователей.

В 1914 году в северных водах пропала шхуна «Святая Анна», на борту которой находилось 24 члена экипажа. По сей день судьба мореплавателей и корабля не известна. В середине июля на яхте «Альтер эго» команда учёных отправилась из Мурманска к Земле Франца Иосифа. Именно там, по мнению учёных, судно было зажато льдами.

Исследователей ждала невероятная находка. В 2010 году были найдены личные вещи и останки одного из членов экипажа. Предположительно, это мог быть один из тех моряков, который в начале ХХ века с судна, застрявшего во льдах, предпринял попытку пешком дойти до берега.

- В 2010 году мы нашли останки одного человека, нашли хорошо читаемые дневники, личные вещи, - рассказывает Евгений Ферштер, руководитель проекта «Открытый океан: архипелаги Арктики. По следам двух капитанов». - Это была фактически первая находка за последние сто лет, которая касается экспедиции Брусилова на «Святой Анне».

Для того, чтобы определить местонахождение судна, где оно предположительно стояло скованное льдами, были активированы радиобуйки, которые дрейфуя по течению, собирали данные. Расшифровав их, учёные смогут определить предположительное местонахождение судна. Работа над этой задачей планируется на 2018 год.

- Оказалось, что интересно, радиобуи дрейфовали в районе Земли Франца Иосифа, т.е. они никуда не уходили из этого района, - рассказал Евгений Ферштер, руководитель научной экспедиции. – Они закончили свой дрейф в районе её северной оконечности.

Но и на этот сезон работа учёных не окончена. Команде «Альтер эго» выпала честь установить памятную табличку, которая посвящена участникам другой экспедиции. В сентябре 1928 года команда ледокола «Красин» спасла экипаж дирижабля «Италия», который потерпел крушение в Северном Ледовитом океане, вблизи Земли Франца Иосифа. Ледоколу-спасителю в этом году исполняется 100 лет.

Цель экспедиции не только поисковая. В ней так же приняли участие и специалисты-орнитологи. На Новой Земле учёные проверили популяцию толстоклювой кайры и моевки. Установили места зимовок, пути миграции, собрали данные с маячков, которые крепили на птиц в прошлом году, подсчитали численность видов. Так же провели экологический рейд: собрали пластиковый мусор и остатки технических изделий, которые прибило к берегу.

- Основная масса мусора это, как выяснилось, продукция, которая была использована на судах рыболовного флота и транспортных судах, - отметил Алексей Ежов, орнитолог, сотрудник Мурманского морского биологического института. - Остатки тралов, куски тралов, верёвки какие-то, обрезанные канаты, тросы, всё что используется на судах.

На следующий год запланирована масштабная экспедиция. На архипелаг Франца Иосифа прибудут поисковые группы. В розысках обломков судна «Святая Анна» и останков членов экипажа они обыщут каждый остров, а их там 192.