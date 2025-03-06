В столице Кольского Заполярья известный питерский хирург Рустем Топузов провёл ряд показательных операций

Врачи Мурманской областной клинической больницы регулярно приглашают в гости коллег из других регионов для обмена с ними опытом и знаниями в различных областях медицины. На этот раз к заполярным специалистам с рабочим визитом приехал именитый хирург и онколог из Санкт-Петербурга Рустем Топузов.

Теймураз Шенгелия, врач-хирург высшей категории и и.о. заведующего отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Эти форматы, честно говоря, организуются непросто, это целый механизм. И надо сказать спасибо людям, которые наши встречи организовывают. Однако, когда наши коллеги приезжают к нам в операционную и на нашем инструментарии, нашем оборудовании, с нашими медсестрами, хирургами, анестезиологами совместно с нами проводят операции, то это что-то совершенно уникальное. Мы видим те детали, которые дистанционно и теоретически не познать. Поэтому этот формат очень полезен для нас. Надеюсь, полезен он и для докторов, которые к нам приезжают».

За два дня специалист, доцент кафедры госпитальной хирургии университета им. Мечникова провёл 5 показательных операций по удалению грыж современным лапароскопическим методом, активно применяющимся питерскими врачами и, в частности, им самим.

Рустем Топузов, хирург, онколог, кандидат медицинский наук и доцент кафедры госпитальной хирургии СЗГМУ им. Мечникова: «Сейчас у нас более масштабная хирургия, чем была ранее. Прежде мы просто устраняли отверстие, а сейчас реконструируем, глубоко устанавливаем сетки, но при этом всё делаем через проколы. Собственно, это и есть та «фишечка», которой увлечен и я, и ваши коллеги, пригласившие нас».

Во время операции Рустем Топузов использовал сетчатые эндопротезы, которые специально привёз с собой, чтобы показать заполярным коллегам. От них, по мнению хирурга, во многом зависит успех вмешательства.

Рустем Топузов, хирург, онколог, кандидат медицинский наук и доцент кафедры госпитальной хирургии СЗГМУ им. Мечникова: «Сейчас многие фирмы пытаются изобретать эндопротезы, но получается далеко не у всех. Поэтому мы тщательно выбираем протезы, которые собираемся в дальнейшем использовать. Кроме того, мы пользуемся только теми фирмами, что за много лет ни разу нас не подвели. Здесь нельзя экспериментировать. Всё-таки речь идёт о пациентах, их здоровье и качестве жизни. Соответственно, необходимо использовать большие и качественные современные сетки и устанавливать их изнутри. Чем глубже установлена сетка, тем лучше она работает».

Питерский врач и сам многое узнал от мурманских специалистов и был впечатлён их профессионализмом.

Рустем Топузов, хирург, онколог, кандидат медицинский наук и доцент кафедры госпитальной хирургии СЗГМУ им. Мечникова: «Я безусловно подчерпнул для себя многое. Эти мастер-классы нельзя рассматривать только с точки зрения демонстрации нами своих способностей. Мы приезжаем именно обменяться опытом. Мы показываем свои «фишечки», а они – свои. Хочу сказать, что мурманские врачи очень универсальные. Такую универсальность в нашем городе я не встречал. Это главная клиника, которая занимается здоровьем всего Мурманска. У вас один хирург умеет на высоком уровне выполнять и онкологические операции, и экстренную хирургию. А это достаточно непросто».

Пригласить специалиста именно в области хирургии грыж в Мурманск решили неспроста. В областную больницу из года в год поступает всё больше и больше северян с этим заболеванием. В основном, конечно, это взрослые и пожилые люди, выполняющие физически тяжёлую работу и проживающие в сельской местности.

Теймураз Шенгелия, врач-хирург высшей категории и и.о. заведующего отделением общей хирургии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «К сожалению, грыжи идут параллельным курсом. И количество их не уменьшается. Несмотря на то, что северяне закаливаются, купаются в прорубях, активно занимаются бегом, лыжным спортом, всё равно операций мы избежать не можем. И количество грыж достаточно большое. Поэтому актуальность темы сохраняется. Если говорить кратко, это современный взгляд на старую проблему».

Практикуют обмен опытом и в других отделениях областной больницы. Для врачей регулярно устраивают семинары, на которых участники обсуждают совранные методики лечения.