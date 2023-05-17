День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.05.23 19:30
В столице Кольского Заполярья устанавливают станции велопроката
Хорошая новость для всех любителей активного отдыха. В Мурманске стартует сезон проката велосипедов. Двухколесные средства передвижения уже можно заметить в центре города.
В столице Заполярья после осенне-зимнего периода устанавливают станции велопроката.
Популярность такого вида досуга увеличивается с каждым годом. Например, в 2022 году насчитывалось более 10 тысяч поездок за сезон. В этом году будет работать 10 станций аренды и доступно порядка ста велосипедов.
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Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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