В столице подводных сил прошло Первенство ЗАТО Александровск по художественной гимнастике «Submarine Cup»

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Мурманская область большая, а такие небольшие города отличаются огромной работой наших педагогов, в том числе и город Гаджиево: здесь огромный труд и любовь к этим деткам, благодаря которым дети выступают на соревнованиях».

Самой юной участнице соревнований, к слову, было всего 4 года.

С минуты на минуту на ковёр с индивидуальной программой выпорхнет Василиса. Волнение необходимо оставить за пределами площадки, там, где судьи не могут увидеть промахи.

Василиса Карелина, гимнастка спортивной школы олимпийского резерва №12, г. Мурманск: «Крокодил, прыжок с кольцом… Очень волнуюсь за него. Бывает, сваливаюсь с него».

Но элемент у гимнастки получился. За её движениями тщательно следит молодой тренер. Полина Федотова - сама ещё действующая гимнастка, но уже точно знает, что хотела бы спортивной карьеры не для себя, а для своих учениц. Для этого достаточно личного опыта многолетних успешных выступлений.

Полина Федотова, тренер, гимнастка спортивной школы олимпийского резерва №12, г. Мурманск: «Говорю, что надо делать всё так, как на тренировке. Новая обстановка шокирует, но они собираются, мозг включается и всё получается».

А вот Соня решила над собой расти, снаряд в её руках не просто усложнит номер, но и принесёт дополнительные баллы от жюри. Если, конечно, не подведёт внимание. Для этого гимнастка и использует обруч – в нём она уверена больше всего.

Софья Раст, гимнастка, г. Мурманск: «Мяч может укатиться, ты можешь его не поймать. Также и булавы – тоже можешь бросить, они могут улететь».

Екатерина Маклакова, гимнастка, г. Мурманск: «С предметами на соревнованиях может что-то не получится. А без предметов всё легко».

Самой юной участнице «Сабмарин Кап» всего четыре года, но на фоне малышек Катерина выглядит настоящим профессионалом. Однако только маме известен настоящий секрет успешных тренировок и участия в соревнованиях.

Ольга Маклакова, родитель, г. Мурманск: «Ни для кого не секрет, что это терпение, труд и ещё раз терпение».

Но есть и ещё один важный момент, который отмечают наблюдающие за соревнованиями представители власти.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Одних знаний мало, важно, чтобы ребёнок был здоровым. Тогда он будет готов преодолевать все трудности, которые возникают на его жизненном пути. Спасибо организаторам, командующему подводными силами. Хотелось бы, чтобы Первенство ЗАТО Александровск стало ежегодным».

Турнир в столице подводных сил собрал больше 200 спортсменок. Награды, а это 1-е, 2-е и 3-е места, поясняют организаторы, непременно найдут своих обладательниц.

Галина Ваняева, организатор Первенства ЗАТО Александровск по художественной гимнастике «Submarine Cup», г. Гаджиево: «Наши соревнования пользуются большой популярностью. У нас самый добрый фестиваль, где нет проигравших, всех награждаем и стараемся каждому ребёнку доставить радость».

Большое событие произошло в жизни гаджиевской спортсменки Екатерины Петренко, которой присвоили первый спортивный разряд. Девушка три года в художественной гимнастике, таких высот достигла благодаря упорству и трудолюбию.

Екатерина Петренко, гимнастка детско-юношеской спортивной школы, г. Гаджиево: «Это очень красивый спорт, женственный».

Наталья Найденова, президент Федерации художественной гимнастики Мурманской области: «Мурманская область большая, а такие небольшие города отличаются огромной работой наших педагогов, в том числе и город Гаджиево: здесь огромный труд и любовь к этим деткам, благодаря которым дети выступают на соревнованиях».

Особенным призом для участниц турнира «Submarine Cup» остаётся звание «Надежда тренера». Здесь бессильны члены судейской коллегии, ведь кому достанется ленточка, решает только педагог.

Галина Ваняева, организатор Первенства ЗАТО Александровск по художественной гимнастике «Submarine Cup», г. Гаджиево: «Он выбирает гимнастку, которая выступила на максимуме своих возможностей. Судьи могли не оценить этого, но только тренер знает, какая гимнастка на тренировке и какая сейчас выступает».

Как отмечают тренеры и организаторы соревнований, художественная гимнастика за последние годы обретает всё большую популярность среди юных северянок. Девушки достойно представляют свои города на региональных состязаниях и защищают честь Мурманской области на всероссийских турнирах, первенствах и чемпионатах.