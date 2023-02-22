День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.02.23 19:30
В столице Северного флота – городе Североморске – состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества
Военнослужащих и ветеранов флота, членов их семей, гражданский персонал и жителей флотской столицы с праздником поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев.
Он вручил 11 военнослужащим, отличившимся во время специальной военной операции, государственные награды, а также наградил грамотами отличившихся учащихся Североморского кадетского корпуса.
Творческие коллективы флотской столицы и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота представили зрителям программу, посвящённую Дню защитника Отечества.
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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