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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.22 19:30

В столице Северного флота начала работу военная выставка-форум «Армия 2022»

Всего на выставке представлено около 200 образцов вооружения. Здесь и модернизированные АК-74, и современные ПКМ, и легендарный «Винторез», и новейший АК-12. Всё навесное оборудование, в том числе ночная и тепловизионная оптика отечественного производства. Помимо стрелкового оружия на выставке были представлены комплекс С-400 «Тайфун», новейшие БТРы и масса другой техники.

Церемония открытия выставки «Армия-2022» состоялась в торжественной обстановке, первое слово, традиционно, за командующим Северным флотом.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Уважаемые товарищи! Сегодня мы открываем на Северном флоте выставочные кластеры региональной программы военно-технического форума «Армия-2022». В течение трёх дней в Североморске, в Сафоново и филиале парка «Патриот» Северного флота под Кильдинстроем для посетителей будут доступны масштабные экспозиции, динамические показы нового вооружения и военной техники, прошедшей апробацию на Северном флоте».

Всего на выставке представлено около 200 образцов вооружения. Здесь и модернизированные АК-74, и современные ПКМ, и легендарный «Винторез», и новейший АК-12. Всё навесное оборудование, в том числе ночная и тепловизионная оптика отечественного производства.

Помимо стрелкового оружия на выставке были представлены комплекс С-400 «Тайфун», новейшие БТРы и масса другой техники.

Нам также удалось взглянуть на получивший широкую известность в последнее время разведывательный беспилотник «Орлан». Несмотря на свою относительно простую конструкцию, аппарат способен выполнять много задач - фоторазведку, радиоэлектронную борьбу, выявление электронных и радиоустройств неприятеля.

Нам даже удалось не просто осмотреть, но и примерить войсковые бронежилеты из комплекта «Ратник».

Изюминкой форума стал большой десантный корабль «Иван Грен», на время ставший плавучим музеем. Здесь составлено две экспозиции – в ангаре на верхней палубе расскажут об истории Северного флота, а в десантном отсеке расположено вооружение и техника времён Великой Отечественной войны. Представлено оно разнообразными артиллерийскими орудиями и даже танком Т-34.

Совсем скоро «Иван Грен» отправится в поход с агитационно-пропагандистской миссией.

Корабль участвует в акции, аналогичной «Поезду Победы», но на воде она будет организована впервые. Большой десантный корабль «Иван Грен» отправится в поход уже 22 августа. Планируется, что он посетит Новую Землю и Архангельск, после чего вернётся в Североморск, откуда снова отправится в путь в направлении Таймыра, Дудинки и Диксона.

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