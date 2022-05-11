В столице Северного флота отпраздновали 77-ю годовщину Великой Победы

Торжественные мероприятия провели на главной площади Североморска.

Во флотской столице 9 мая - в день Великой Победы от Дома офицеров состоялось шествие «Бессмертного полка» с лампадой «Вечного огня», привезенного из Москвы. Затем у памятника Воинам-североморцам был зажжён Вечный огонь.

На Приморской площади развернулся праздничный парад. Его принимал начальник штаба Северного флота Константин Кабанцов, а командовал участниками командир армейского корпуса Борис Фомичёв.

Военные торжественно выносят на Приморскую площадь флотской столицы Государственный флаг РФ, Знамя Победы и флаг Министерства обороны РФ. После того, как колонны военнослужащих завершили праздничный марш, состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу Вечного огня.