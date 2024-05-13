В столице Северного флота прошёл военный парад, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Помимо торжественного шествия военнослужащих для всех желающих были открыты боевые корабли: большой противолодочный «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» соединения ракетных кораблей Северного флота.

В столице Северного флота с размахом отпраздновали 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Перед началом программы на Приморской площади провели церемонию зажжения Огня памяти. В параде же приняли участие 570 военнослужащих.

Парад принимал начальник штаба флота вице-адмирал Эдуард Михайлов. От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова он поздравил ветеранов, тружеников тыла и детей войны, а также участников парада и жителей Североморска с Днём Великой Победы.

Эдуард Михайлов, начальник штаба Северного флота вице-адмирал: «День победы – священный праздник народной славы и гордости. Сегодня мы также, как и наши деды и прадеды, сражаемся за свою Родину, за её будущее, за то, чтобы в мире не осталось места последователям нацизма!».

Торжественные события в честь 79-летия Победы состоялись во всех гарнизонах Северного флота, в числе которых и военные базы «Арктический трилистник» на острове Земля Александры и «Северный клевер» на острове Котельный в Северном Ледовитом океане.