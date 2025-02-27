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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.02.25 19:30

В столице Северного флота прошли учения по эвакуации условно пострадавших и устранению пробоин на судне

Росгвардейцы Северо-Западного округа устраняли пробоины в корпусе корабля, вели поиск и эвакуировали условно пострадавших из аварийного отсека судна, а также сами спасались из задымленных корабельных коридоров.

С использованием новейших тренажёрных комплексов Северного флота экипажи катеров Росгвардии на практике смогли преодолеть различные смоделированные чрезвычайные ситуации.

Юрий Кенидра, начальник Морской службы Северо-Западного округа Росгвардии: «Имитация в задымленных коридорах сопоставима с передвижением по запыленным, задымленным зданиям. Всё актуально для выполняемых задач Росгвардии».

Была и теоретическая часть. Например, занятия по правилам плавания по внутренним водным путям, Международным правилам предупреждения столкновения судов в море, правилам плавания и маневрирования.

Участники сборов сдали зачёты по допуску к самостоятельному управлению катерами. Но борьба за живучесть все же стала самым зрелищным этапом.

В сборах, состоявшихся в Североморске, приняли участие морские специалисты полка по охране важных государственных объектов, морского отряда, специального моторизованного Измайловского полка, отрядов ОМОН, СОБР и учреждений вневедомственной охраны Росгвардии из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Калининградской, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.

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