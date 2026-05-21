В столице Северного флота провели детский турнир «Бильярдный Североморск» имени Михаила Гаврилова

Участниками состязаний стали дети военнослужащих, ребята из Мурманского Нахимовского училища и Североморского кадетского корпуса.

Перед началом соревнований к молодым участникам обратился ветеран бильярдного спорта Виктор Герасименко, который более 65 лет жизни посвятил этой игре.

Ребята погрузились в историю бильярда и познакомились с биографией Михаила Гаврилова, человека, который многие годы развивал этот спорт в Мурманской области и за её пределами.

По результатам турнира первое место занял Давид Сахно, второе - Дмитрий Бакушин, а третье - Пётр Афанасьев.

Лидерам вручили кубки и медали, а остальные участники получили памятные дипломы.