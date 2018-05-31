В столице Заполярья акциями отметили Всемирный день отказа от курения

Ежегодно 31 мая во всем мире отмечают Международный день отказа от курения, который для многих людей становится ещё одним поводом для того, чтобы избавиться от дурной привычки. В Мурманске этот день тоже не остался без внимания.

«Табак и сердечно-сосудистые заболевания!» - такое название получила акция, направленная на борьбу с курением, организованная в одной из мурманских поликлиник. Событие приурочено ко дню отказа от этой вредной привычки, а появилось по инициативе Всемирной организация здравоохранения ещё в 1987 году.

- Сегодня мы всех просим бросить сигарету, попытаться бросить курить, заботиться о своём здоровье, заботиться о здоровье окружающих людей, потому что есть пассивные курильщики, которые не хотят курить, но им приходится вдыхать дым от сигарет, - говорит Александра Раппопорт, сотрудник Центра медицинской профилактики города Мурманска. – Мы хотим привлечь внимание будущих мам к тому, что им обязательно надо бросать курить для того, чтобы их ребёнок рос здоровым.

Во время акции все её участники смогли измерить артериальное давление, вес, рост, рассчитать индекс массы тела. Желающие могли пройти викторину «Мифы и факты о табаке». На момент старта в проекте приняли участие 25 человек.

- Я думаю, что это только начало. Мы надеемся, что к нашей акции присоединяться 200-250 человек, как минимум, - уверена Олеся Колтакова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Ненужно быть специалистом, чтобы понять то, что курение – это пустая трата времени и денег, к тому же эта привычка «дарит» плохой цвет лица и зубов, отвратительный запах изо рта и от волос, снижает физическую выносливость. Подсознательно большинство курящих людей согласны отказаться от этой привычки, но им нужна помощь.