В столице Заполярья дан старт традиционному конкурсу «Студент года»

Проверить свои способности и пройти испытания в этом году захотели 83 обучающихся в высших и средних учебных заведениях города, но отобрали не всех.

Городской конкурс студент года стартовал в Мурманске девятнадцатый раз. Церемония открытия началась с приветствия участников и танцевального баттла в современных жанрах: вог и хип-хоп. Также студенты представили своё видение логотипа конкурса.

«Ребята в процессе этого конкурса формируют замечательные качества, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Во-первых, учатся работать в команде, в этом меня никто не разубедит, во-вторых, учатся быть готовыми к тому, что в процессе их деятельности в будущем, будут успехи, будут поражения».

В этом учебном году на участие в конкурсе поступило 83 заявки, но до основных этапов были допущены 50 студентов, а в финал пройдут не более 20. По итогам конкурса определятся 3 победителя, которых ждёт поощрение: на протяжении следующего учебного года они будут получать именные стипендии главы Мурманска.

Участникам предстоит пройти 12 испытаний, которые разделены на 3 этапа. Жюри будет оценивать коммуникативные навыки активной молодёжи, творческие способности и умение решать сложные вопросы. Как заявляют организаторы, в этом году формат конкурса кардинально поменялся, так что ребят ждёт интересное состязание, которое продлится с ноября 2019 года по май 2020.