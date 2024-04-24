В столице Заполярья ещё раз вспомнили самые яркие моменты Полярной Олимпиады

На заключительном заседании организационного комитета 89-го традиционного Праздника Севера и 64–го Праздника Севера учащихся подвели итоги прошедших соревнований.

Министр спорта Мурманской области Татьяна Наумова отметила уникальность события и его значимость для региона. Также она подчеркнула вклад тех, кто занимался подготовкой и проведением Полярной Олимпиады.

Причастных она наградила благодарственными письмами и памятными подарками. Коллектив «Арктик-ТВ» тоже был отмечен наградой за информационную поддержку спортивных и физкультурных мероприятий.