В столице Заполярья идёт активная работа по капитальному ремонту крыш и фасадов домов

В рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!» в этом году обновления коснулись 43 жилых здания в Мурманске и Североморске. Некоторые из них – 9- и 14-этажные.

Один из ремонтируемых в этом году домов расположен на улице Софьи Перовской, 31/11. Здесь в удручающем состоянии был фасад. Не просто облупившееся и выцветшее покрытие, но и торчащие кирпичи портили внешний вид и создавали опасность.

Сергей Восканян, подрядчик: «Этот дом в ужасном состоянии. Верхний карниз, можно сказать, вообще отсутствовал. Мы сейчас над этим думаем, мучаемся, как его восстановить».

Сейчас подрядчик всё восстанавливает. Чтобы сохранить исторический облик здания 1958 года постройки, он использует технологию «мокрого фасада».

Сергей Восканян, подрядчик: «У нас клеевой состав. Не просто штукатурка, а именно штукатурка с клеем. Одна смесь, чтобы лучше держалась. И закладываем по всей плоскости фасада специальную армирующую щёлочестойкую сетку».

Несмотря на трудности подрядчик уверен, что всё будет выполнено точно в срок. Как и в ещё двух домах на улице Папанина, 20 и 21.

Всего же в этом году обновляют 43 дома в Мурманске и Североморске.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Мы планируем отремонтировать 35 фасадов, 32 крыши и два фундамента.

Кстати, впервые рабочие взялись за 9- и 14-этажные дома на проспекте Кольском. На них будут делать вентилируемые фасады.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области: «Если делать теплотехнические расчёты по ограждающим конструкциям наших многоквартирных домов панельных, то в основном, эти дома давно требуют утепления. И проводить просто окраску в них, нецелесообразно. Это позволит сделать не только красивые фасады, но и обеспечит тепло в квартирах жителей».

Работы в этих домах также должны завершить до конца года. Однако есть вероятность не успеть сделать дворовую часть фасадов в них из-за погодных условий, делится гендиректор Фонда капремонта.

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
