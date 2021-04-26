В столице Заполярья идёт подготовка к празднованию 76-й годовщины Великой Победы

Военные ремонтники Северного флота приводят в порядок боевую технику к участию в традиционном параде.

Мурманская область готовится отметить День Победы максимально безопасно, масштабно и торжественно: специалисты-ремонтники уже освежают покрытие военных машин, участвующих в параде - моют и полируют их, а также наклеивают праздничный логотип – красную звезду на фоне георгиевской ленты.

Всего в параде будет задействовано более 70 единиц военной техники, возглавит колонну легендарный советский средний танк Т-34 из состава взвода исторической бронетехники.

Первая тренировка на улицах Мурманска пройдёт уже 3 мая, вторая спланирована на 5 мая, а генеральная репетиция состоится за два дня до праздника – 7 мая.