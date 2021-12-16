В столице Заполярья лечение заболеваний органов зрения выходит на новый уровень

Отделение офтальмологии в Консультативно-диагностическом центре получило новое, передовое оборудование.

Отделение офтальмологии в КДЦ Мурманской областной больницы получило не только новые аппараты, но и переехало в более просторные кабинеты. По словам врачей, такая модернизация позволит принимать больше пациентов и ускорить оказание консультативной помощи. Более того, у каждого обратившегося теперь есть возможность пройти обследование у нескольких специалистов сразу.

Юрий Паньков, заведующий консультативным отделением КДЦ Мурманской областной больницы: «Распределены потоки пациентов. Теперь здесь, соответственно, можно принимать, вести параллельно приём нескольких пациентов несколькими врачами. У всех причины явки к офтальмологу разные: одному нужно пройти одно обследование, в плане динамического наблюдения, кому-то нужно пройти первичную диагностику на многих аппаратах. И это всё позволяет сделать в этом кабинете 03:48

Теперь лечащий врач поликлиники может сделать заявку с обозначением цели визита к офтальмологу, выдать направление пациенту, после чего он может пройти необходимые исследования на базе областной больницы в рамках программы ОМС».

Андрей Сметанин, врач-офтальмолог КДЦ Мурманской областной больницы: «Идея данного кабинета будет заключаться в том, что подавляющее большинство диагностических мощностей переедет из отделения офтальмологии областной больницы сюда. Соответственно, подавляющее большинство пациентов с патологиями, которые можно и нужно наблюдать на амбулаторном этапе, но, соответственно, в поликлиниках нет должного уровня оборудования, будут наблюдаться у нас».

Конечно же, сложные случаи, требующие коллегиальных решений, будут перенаправляться в областную больницу. Часть новых аппаратов уже установлена, но окончательная модернизация кабинета будет завершена в январе следующего года.