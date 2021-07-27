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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.07.21 19:30

В столице Заполярья на базе школ работают детские лагеря дневного пребывания

В лагерь «Дружба» на базе 34-й школы приехали представители администрации города, чтобы проведать маленьких северян.

Летом в Мурманске работают школьные детские лагеря. Родители могут не переживать, отдавая своих чад под присмотр педагогам, ведь здесь ребят всегда вовремя накормят, им есть чем заняться и, самое главное, это отличная возможность, чтобы завести новых друзей. 

Ребята находятся в лагере с утра и до половины третьего дня. Для детей организовано двухразовое питание, в меню предусмотрено много сезонных овощей и фруктов. На каждый день есть своё расписание, так что мальчишкам и девчонкам скучать не приходится.

Софья Жигунова, воспитанница детского лагеря «Дружба» на базе МБОУ СОШ №34 г. Мурманска: «Я прихожу, мы сначала играем, потом идём на зарядку, на завтрак, потом гуляем».

В программе активностей есть и подвижные спортивные игры, и прогулки по памятным местам города, и экскурсии, и мастер-классы, и много всего другого. К нашему приезду младшие школьники разрисовали асфальт мелками, изобразив божью коровку и цветы, а группа ребят повзрослее поучаствовала в «Весёлых стартах».

Глава администрации города отметил, что педагоги делают всё возможное для того, чтобы юным северянам, несмотря на коронавирусные ограничения и короткое заполярное лето, было здорово и интересно.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «С учётом эпидемиологических ограничений организуются определённые экскурсии для детишек, посещение различных интересных мест, музеев, организаций, выезды в интересные места города».

Глава администрации отметил, что каждый мурманчанин может обратиться к нему с предложениями по организации досуга маленьких мурманчан. В период с июля по август на базе 13 мурманских школ уже смогли отдохнуть более полутора тысяч школьников.

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