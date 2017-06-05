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День за днём с «Арктик-ТВ»05.06.17 19:30

В столице Заполярья начались работы по озеленению города

Сотрудники предприятия «Мурманские городские парки и скверы» приступили к подготовке клумб для высадки цветов. Совсем скоро на улицах города появятся виолы, бархатцы, календула, маргаритки. Корни этих растений специально адаптированы к условиям Крайнего Севера. В Мурманске ежегодно на клумбах появляется около 100 тысяч цветов. Эскизы композиций разрабатывают инженеры по озеленению. Высаживать цветы специалисты планируют с наступлением тёплых дней в Заполярье.

- Высадка цветов планируется с наступлением тёплых температурных режимов, которые синоптики  обещают ориентировочно к концу недели, - говорит Наталья Павлюк, заместитель директора по общим вопросам МУП «Мурманские городские парки и скверы». - Подрядчик, который выиграл в этом году тендер, практически на 90 процентов уже готов нам поставлять посадочный материал.

- Уже в апреле нам было понятно, что нас ждёт затяжная весна, - отмечает Наталья Баженова, руководитель компании «Флорин», - поэтому мы делали сначала одну подборку растений, потом пересматривали и выборку сделали такую, чтобы все растения быстро прижились и радовали нас.

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