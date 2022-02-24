В столице Заполярья, несмотря на зиму, полным ходом идёт ремонт кровель домов

Дом №46\1 на улице Чумбарова-Лучинского находится в довольно специфичной части нашего города – жилой массивов открыт ветрам, идущим с залива, что значительно сокращает срок службы кровель и других коммуникаций. В конце января здесь начался долгожданный ремонт кровли. Как отметили старожилы, крышу не обновляли с момента постройки пятиэтажки.

Дома в этом районе расположены с большими перепадами, до некоторых крыш добраться не так просто, да и вечный ветер работу строителей не облегчает. Однако время не ждёт – к весне дырявая кровля снова будет создавать неудобства.

По словам представителей Министерства государственного и жилищного надзора, эта пятиэтажка сейчас находится на контроле, после текущего ремонта здесь планируется восстановить целостность межпанельных швов. Нынешнее их состояние оставляет желать лучшего, зимой люди мёрзнут.

Алёна Кузнецова, министр государственного и жилищного надзора Мурманской области: «Я очень надеюсь, что эту кровлю сделают достаточно качественно для того, чтобы потом мы могли уже перенести, наверное, внимание на межпанельные швы и уже, собственно говоря, решить вопрос с тепловым контуром этого дома, потому что контур, ну, на самом деле, находится на всех ветрах и жителям иногда не очень комфортно».

О том, что ремонт ведут зимой можно не переживать, современные технологии позволяют выполнять работы практически в любой сезон. К примеру, дом №47 на улице Сафонова находится в более удачном месте, однако, и там вокруг старой крыши будет возведён новый каркас с утеплителем.

Юлия Барсукова, генеральный директор Фонда капитального ремонта: «Выполняются каркасные крыши, без вскрытия. Вскрываются отдельные участки, убираются пузыри, убираются вздутия, все неровности, все разрывы, но выемка старого кровельного покрытия не производится. Сверху укладывается новый каркас и делается новая крыша».

Строительная готовность этих объектов чуть меньше 50%, работы идут по графику и в штатном режиме.

На сегодняшний день подрядные организации приступили к капитальному ремонту около 150 многоквартирных домов.