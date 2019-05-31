В столице Заполярья определили лучшего газодымозащитника

Соревнования были посвящены памяти Сергея Викторовича Маракина - огнеборцу, который трагически погиб на одном из самых масштабных пожаров региона.

Почтить память героически ушедшего товарища и на практике доказать высочайший уровень моральной и физической подготовки, предстояло 5 командам из Мурманской области, среди которых огнеборцы из Полярных Зорь, Апатитов, Мурманска и Североморска.

В личном зачёте пожарным предстояло пройти серьёзную проверку в пожарной эстафете. Команды же отрабатывали практические навыки поиска пострадавшего, его эвакуации и тушение условного пожара. И это всё в условиях нулевой видимости, потому что в дымокамере, куда отправлялись огнеборцы, именно такие условия.

«Данный конкурс разработан именно для подготовки личного состава газодымозащитной службы, - комментирует Дмитрий Татаров, заместитель начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Мурманской области. – Эти соревнования помогают специалистам, которые работают в пожарной службе, повысить свой профессионализм работы в звене, в непригодной для дыхания среде».