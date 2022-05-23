В столице Заполярья открылась выставка аутентичного оружия и справы казаков из частных коллекций членов Мурманского городского казачьего общества

Традиционная одежда, образцы холодного оружия, воинской амуниции и личные творческие работы собраны в выставочном зале города Мурманска.

Парадные мундиры и элегантные женские наряды, эксклюзивное холодное оружие, сверкающее острыми гранями под стеклом витрины. В окружении такого количества уникальных клинков каждый мужчина может почувствовать себя героем. В основу выставки легла коллекция Евгения Соловьева, которую он собирал долгие годы.

Евгений Соловьев, член Мурманского городского казачьего общества: «Здесь представлена не только то, казачье оружие. Мы привыкли, что у казака должна быть шашка уставного образца и так далее. Нет, это не совсем так, потому что казаки, всё-таки, если брать с запорожской сечи, брали и трофейное оружие. Внизу шашка польско-венгерского типа».

Первое упоминание о казаках на Кольском полуострове относится к 1572 году. С тех пор казачество на севере присутствовало вплоть до революции 1917 года. Современное Мурманское городское казачье общество собрало в себе представителей общины с разных казачьих войск России. Все экспонаты, представленные на выставке, это семейные реликвии, которые передавались из поколения в поколение.

Андрей Саватеев, атаман Мурманского городского казачьего общества: «Ссыльные каторжные здесь были казаки, те же атаманы Пугачева, например. Строительство железной дороги Санкт-Петербург – Романов-на-Мурмане, строительство самого города Мурманска было совместно с казаками. В знак этого мы решили сделать выставку».

Ольга Чехова, куратор выставки: «Все женские костюмы, которые представлены – это этнографические образцы, собранные на руках, сшитые. Дорогущее кружево, батист, узнаваемый казачий крой, он был распространён везде, потому что казаки везде были. Здесь представлены удивительной красоты платки и шали».

Окунуться в историю казачества может любой желающий - экспозиция будет работать в выставочном зале города Мурманска ровно месяц, затем её перевезут в краеведческий музей Североморска.