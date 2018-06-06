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День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.18 19:30

В столице Заполярья открылась выставка «Театр на краю земли»

В этом году Мурманский областной театр кукол отмечает 85-летие. В честь этого события в краеведческом музее стартовала юбилейная выставка. На ней все желающие смогут не только узнать об истории формирования самого любимого мурманскими детьми театра, но и лично познакомиться с героями постановок.

Мурманский областной театр кукол был основан в августе 1933 года в городе Хибиногорске, нынешнем Кировске. Именно тогда заполярные зрители смогли увидеть первый спектакль. Спустя 5 лет театр получил статус областного. Велики заслуги театрального коллектива и в годы Великой Отечественной войны. Ими было подготовлено более ста концертных программ и отыграно около тысячи фронтовых постановок, из которых более двухсот проходили непосредственно в прифронтовой полосе. За это коллектив театра был награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». Такой  наградой может похвастать далеко не каждый театр кукол. Обо всём этом и многом другом можно узнать на юбилейной выставке «Театр на краю земли».

- Все  85 лет театр кукол живёт одной жизнью и с Кольским Заполярьем, Мурманской областью и со всей нашей страной, - отмечает в приветственном слове на церемонии открытия выставки Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области. - В этих 85 годах уложилась вся и трагическая, и героическая, и славная история страны и Мурманской области.

- В этом году мы празднуем юбилей нашего любимого театра. Нам исполнилось 85 лет, - сказал Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Это старейший профессиональный театр за Полярным кругом. Через каждые 5 лет мы здесь, в краеведческом музее, с друзьями оформляем юбилейную выставку. Каждый год пытаемся показать что-то новое и интересное. На этой выставке мы опять же покажем те спектакли, которые были созданы в последнее время, расскажем посетителям выставки об истории нашего театра.

Активная и целеустремленная работа всего коллектива под руководством Евгения Владиславовича дала возможность сделать театр одним из самых посещаемых и любимых мест не только у юных мурманчан, но и гостей региона.

На выставке представлены предметы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, а также предметы, предоставленные непосредственно театром.

Заслуженная артистка России Наталья Петрунина прошла вместе с театром очень многое и в этом году исполняется 43 года, как она впервые вышла на сцену. Были взлёты и падения, но Наталья Федотовна по-настоящему считает театр своим домом и безумно любит его. «Театр имеет цикличность. Через определенное время, как мы считаем, 10 лет, всегда что-то происходит новое в театре, - говорит Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол. - То бывает подъём, всплеск, потом немножечко, как шторм на море, то очень сильно поднимается театр, потом чуть-чуть затихает, потом снова подъём».

Работать выставка будет практически всё лето, поэтому все желающие мурманчане непременно смогут с ней познакомиться.

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