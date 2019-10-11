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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.19 19:30

В столице Заполярья открылась выставка товаров из Индии

Она расположилась в павильоне «МурманЭкспо» и будет работать с 11 до 27 октября.

Индийская выставка в Мурманске уже стала традиционным событием для жителей и гостей города. Организаторы стараются радовать своих покупателей большим ассортиментом разнообразных товаров.

Сингх Абхай Кумар, организатор выставки товаров из Индии: «Когда люди здесь ходят, тут чувствуется индийское все. Тут благовонии натуральные есть. Инвармент, как в Индии. Люди постоянно приходят здесь. Мы в год два раза подъезжаем здесь, но люди всегда больше берут наш товар».

Здесь можно приобрести красивые женские наряды в индийском стиле. Дополнить их изысканными ювелирными украшениями с камнями, бижутерией и аксессуарами. Также гости выставки могут купить мебель и сувениры для дома.

Александр Беляев: «Мне у них что нравится, резьба хорошая, а сборка самих ящичков - ручная работа, не станочная».

С/Х Екатерина Бодунова: «Я пришла в первый раз, хочу посмотреть пока что. А потом хочу посмотреть, у них красивые бывают колечки, бусы красивые из натуральных камней, вот я хочу посмотреть и чай потом посмотрю».

Для любителей индийской кухни большой выбор продуктов, чая и специй. Причем, здесь можно купить не только классические приправы для блюд.

Ольга Третьякова, сотрудник индийской выставки: «Некоторые растения, из которых делаются специи, они растут и в нашей стране тоже. Но под жарким солнцем Индии, в другом климате на их почвах, они проявляют свои свойства гораздо ярче. Та же самая куркума, она растет в нашей стране, но используется, как подкрашивающее вещество, для плова, супчика. Индийская куркума - то настоящее лекарство. Она идет и как противовоспалительное средство и снижает холестерин и помогает контролировать сахар».

Выставка товаров из Индии будет работать до 27 октября, с 11 до 19 часов в павильоне «МурманЭкспо», который располагается по адресу проспект Кольский, 51.

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