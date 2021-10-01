В столице Заполярья пахнет морем – открылась выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская»

Любителям дальневосточных деликатесов и тем, кто их ещё ни разу не пробовал, нужно успеть по 3 октября на выставку–продажу «Осенняя ярмарка».

Прилавок «Икры и рыбы Камчатской» ломится от разнообразия морской продукции. Многие мурманчане приходят сюда регулярно, ведь не влюбиться в удивительный вкус рыбных деликатесов просто невозможно.

- Я заходила, взяла немножко, мне понравилось. Хочу еще на день рождения. У меня 6 числа день рождения, поэтому хочу немножко икры взять, - делится своими планами на покупку мурманчанка.

- Качество нравится, разнообразие, - отмечают покупатели. – Прекрасная продукция, поэтому заглянула сюда и купила.

На ярмарке представлен огромный выбор морских деликатесов: белорыбица, нерка, омуль, палтус белуга и, конечно же, Чавыча - царица лососевых рыб. Предложена рыба разных способов приготовления - слабосоленая, горячего и холодного копчения. В ассортименте также есть крупнозернистая красная икра, которая богата витаминами А, Д и фолиевой кислотой.

- Икорка нравится. Продукция у них хорошая.

- Чавучи - редкая рыба, она очень вкусная, мне понравится больше, чем сёмга.

- Очень много людей, а продукция очень вкусная. Да, вкусняшки много, приезжайте на эту ярмарку!

Выставка-продажа «Икра и рыба Камчатская» открыта для мурманчан и жителей области с 29 сентября по 3 октября. Она расположена в павильоне «МурманЭКСПО» на проспекте Кольском, 51.

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