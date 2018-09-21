В столице Заполярья появился новый музей

В Мурманске открылся новый музей. Теперь горожане, жители области и гости смогут увидеть экспонаты народного быта и традиционных ремёсел. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на церемонии открытия.

В музее представлена экспозиция, отражающая устройство русской избы, собраны предметы крестьянского быта, элементы традиционного костюма. Представлены народные ремесла: ткачество, гончарные изделия, народная игрушка из дерева, керамика, ткани, вязание, вышивка, росписи и многие другие работы мастеров народных ремёсел из Архангельской Калужской, Вологодской, Саратовской областей, Чувашии, Республики Карелия, а также Клецкого и Копыльского районов Минской области Республики Беларусь.

- Здесь есть что посмотреть и, дай Бог, чтобы это всё развивалось, потому что первое, что видно действительно, места маловато от того, что здесь находится, - отмечает Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Это праздник для Мурманска, праздник для энтузиастов, которые это всё создали. Огромное им спасибо им!

Для Мурманска этот музей уникальный. Чего только стоит история некоторых экспонатов, многим из которых более ста лет. Каждая вещь здесь имеет своё место и это, не смотря на то, что полки в прямом смысле переполнены игрушками, вышивкой и другими предметами русской культуры.

- Мы уже стали ездить по различным центрам ткачества, центрам ремёсел, общаться с людьми, впитывать их опыт, потому это тоже немаловажно для нашей работы, - говорит Елена Титаренко, директор МАУК «Дом культуры Ленинского округа города Мурманска». – Для жителей и гостей города Мурманска в музее открыта «Школа эстетического развития «Рябинушка» для детей от 3 лет, воскресный семейный клуб «Семейный Лад». Здесь также будут организованы экскурсии, классные часы для школьников, лектории специалистов интеллект-центров.

Церемония открытия тоже была наполнена русским колоритом и прошла по традиционным обрядам. В самом начале состоялась торжественная служба, во время которой батюшка благословил музей. Следом за ним юные воспитанники фольклорных кружков разыграли небольшую сценку с песнями и танцами.

Гости музея приняли участие в молебне, посмотрели презентационный фильм о создании музея, отведали традиционные русские пироги и чай из самовара, морсы, вареная картошка и солёные огурцы.