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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.18 19:30

В столице Заполярья появится первый в России Центр поддержки гражданских инициатив

В связи с этим Мурманск посетил депутат Государственной Думы Сергей Боярский, который вместе с другими сторонниками партии «Единая Россия» рассказал о том, какие же вопросы будет решать ЦПГИ.

Жительница Александровска Екатерина Зварко - одна из тех, которых принято называть инфинитивными предпринимателями. Благодаря поддержке государства она открыла первую в Мурманске детскую школу балета, аналогов которой в нашем регионе попросту нет. Девушка сама профессионально занималась хореографией в Санкт-Петербурге, но переехала на Север вслед за мужем-подводником. Теперь Екатерина помогает юным северянам постигать азы этого утонченного вида искусства в большом ЗАТО.

Центр поддержки гражданских инициатив – совершенно новая форма работы с той категорией граждан, которые хотят сделать значимый проект для своего города, страны, региона. «Таких инициатив и таких проектов в Мурманской области достаточно много, - отмечает Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы. – Поэтому  нашему совету надо гармонично в этот процесс войти, чтобы и не мешать, и не быть наставниками -назидателями. Мы должны быть помощниками-консультантами».

В функции Центра  входит разнообразная помощь в реализации разнообразных идей, начиная от юридических и заканчивая финансовыми вопросами. Помимо этого, специалисты будут продвигать, развивать и сопровождать социально-ориентированные инициативы. Этот механизм также позволит активным гражданам смело высказывать свои идеи и воплощать их в жизнь.

- Я думаю, что это начинание даст больше эффект, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Мы надеемся на молодых граждан, которые занимают активную жизненную позицию в нашем обществе.

В Мурманск представить Центр поддержки приехал депутат Государственной Думы, сын известного артиста Сергей Боярский, который отметил, что многие участники встречи уже имеют свои идеи и даже готовые проекты.

- Это даст ещё один толчок развитию гражданского общества, на мой взгляд, потому что всевозрастающая роль общественных организаций и коммерческих структур является фундаментом  его развития, - говорит Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ.

По заверениям  представителей Центра гражданских инициатив, самые значимые из предложений непременно будут воплощены в жизнь.

Комментарии

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Игорь
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как это все куцо выглядит! Убожество, равнодушие, неверие. Крым наш и новый пенсионный возраст тоже будет наш! А нищета еще впереди, если кто-то не видит что происходит в стране
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