В столице Заполярья представители профсоюзов стран Баренц региона обсудили проблемы трудоспособной молодёжи

Подобные конференции в будущем позволят не только решить острые вопросы, но и наладить взаимодействие между соседними северными государствами, которые также сталкиваются с подобными трудностями. Отток молодёжи с северных территорий, будущее рынка труда и проблемы, связанные с пенсионным обеспечением – эти три темы стали основными на молодёжной международной профсоюзной конференции Баренц региона. Десятки активистов из России, Норвегии и Швеции приехали в Мурманск, чтобы найти возможные пути решений имеющихся трудностей, обменяться опытом и определить единые механизмы взаимодействия.

- Сегодня есть проблема не только по оттоку молодёжи, но и по привлечению квалифицированных кадров, - сообщил Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Для того чтобы их привлечь, нужно создать нормальные жилищные условия, выплачивать нормальные зарплаты, создать нормальные условия пенсионного обеспечения. Кстати, сегодня проблема пенсионного обеспечения существует не только в Российской Федерации.

Похожие проблемы волнуют граждан Норвегии и Швеции, потому что уже в ближайшем будущем в этих странах также пройдут пенсионные реформы и профсоюзная конференция стран Баренц региона – отличная площадка, на которой можно обсудить все нюансы грядущих изменений.