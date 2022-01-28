В столице Заполярья проходит чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике

Прыжки, перевороты, подъёмы и вращения – и это только малая часть элементов спортивной гимнастики. Сложно поверить, но такие сложные акробатические трюки выполняют девочки, которым нет и десяти лет. Успех, по их мнению, это результат многочасовых тренировок.

Маленькая звёздочка Майя Мастинина занимается этим спортом уже 5 лет, несмотря на юный возраст, её силе и терпению может позавидовать любой взрослый.

Майя Мастинина, участница чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной гимнастике: «Я просто беру и делаю, я даже никогда не волнуюсь».

Через нелёгкий путь ежедневных растяжек, синяков от прыжков и переворотов, натянутых носков гимнастка приходит к успеху. Сражаться за победу девушки привыкают с самого детства, например, Диана Чудинова в свои 17 лет носит гордое звание «Мастер спорта».

Диана Чудинова, участница чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной гимнастике: «Добилась благодаря тренировкам, благодаря тренеру, команде. Тренировки каждый день, кроме воскресенья».

Ежедневным тренировкам девочки и девушки уделяют как минимум 3-4 часа, таким образом, гимнастика становится важной и неотъемлемой частью их жизни. Анна Зыкова – не просто спортсменка, а кандидат в мастера спорта и действующий тренер. За долгие годы желание уйти из гимнастики посещало её не один раз.

Анна Зыкова, участница чемпионата и первенства Мурманской области по спортивной гимнастике: «И с тренировок выгоняли, всё было. Но ты понимаешь, что это надо не кому-то, не тренеру, вообще никому, кроме тебя. Если ты этого не сделаешь, то вообще никто не сделает. Приходилось переступать через себя и всё делать».

Самые ловкие спортсменки сформируют команду, которая поедет на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа в Великий Новгород.