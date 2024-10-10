В столице Заполярья проходит первенство по шахматам Мурманской области среди юношей и девушек

Чёрно-белое поле, фигуры и часы. Несмотря на юный возраст участников, здесь всё по-взрослому. 80 юношей и девушек до 13 лет со всей Мурманской области соревнуются на первенстве региона по классическим шахматам.

Василий Порошин, главный судья соревнований: «По классике, час плюс 30 секунд. А так как 30 секунд умножаются на каждый ход, значит получается до три часов будет идти партия. Да, так что наши юноши и девушки в таком возрасте уже по три часа должны сидеть».

Для участников нетяжело вести парию так долго, ведь для них шахматы – это не просто спорт, а любимое занятие. Дебюты и эндшпили, стратегии и тактики. Ребята многое изучают и тренируются, чтобы показать на соревнованиях лучший результат.

Артём Анисимов, 8 лет, участник соревнований: «Шахматами я занимаюсь, потом у что они мне очень нравятся. Это часть моего детства, я всегда ими занимался. Я ими занимался ещё с садика, с подготовительной группы».

Василиса Ганеева, 9 лет, участница соревнований: «Мне кажется, нужно знать различные партии, уметь думать на несколько ходов вперед».

Лев Мусиенко, 10 лет, участник соревнований: «Интересно заниматься: играешь, стратегии всякие продумываешь».

Давид Туманов, 9 лет, участник соревнований: «Мне нравится играть. Меня папа учил».

Илья, 11 лет, участник соревнований: «Для меня это увлекательный спорт: работает голова, надо запоминать разные партии, чтобы дальше побеждать соперников».

Юные шахматисты полны амбиций. Многие из них впервые на областных соревнованиях. Однако, мечтать нужно по-крупному, а ходить смело.

Давид Туманов, 9 лет, участник соревнований: «Хочу в 11 лет стать кмсом».

Илья, 11 лет, участник соревнований: «Хочется стать, конечно, чемпионом в шахматах, дойти до кмс-разряда».

Артём Анисимов, 8 лет, участник соревнований: «Если у меня получится выиграть титул какой-нибудь, например, гроссмейстера, то я хочу стать чемпионом мира».

Серия туров по классическим шахматам будет идти до 13 октября. Так что ребятам предстоит ещё многое пройти ради заветного кубка победителя.