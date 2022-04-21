В столице Заполярья проходит Региональный муниципальный форум, приуроченный к 10-летию установления Дня местного самоуправления

Почётными гостями форума стали эксперты, главы городов региона, местные депутаты и сотрудники администраций. В центре внимания подведение итогов работы, а также выводы по достижениям и ошибкам.

В Мурманской области отмечают День местного самоуправления. 21 апреля 1785 года Екатерина II подписала «Грамоту на права и выгоды городам Российской Империи», что послужило началом развития российского законодательства о местном самоуправлении. Однако сам праздник закрепился в календаре лишь в 2012 году.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Мы уже десятый год празднуем День местного самоуправления, Во-первых, хочется сказать слова благодарности Президенту России, что принял такой закон и утвердил День местного самоуправления. Конечно, хотелось бы выразить слова признательности всем муниципалитетам, тем, кто работает в муниципалитетах, за их повседневную, нелёгкую, кропотливую, но крайне необходимую работу для жизни нашего населения, наших любимых земляков».

На региональном муниципальном форуме, чтобы обсудить пути дальнейшего развития Заполярья, собрались признанные эксперты, главы муниципалитетов и представители органов государственной власти. Возможностей для достижения целей много. Самое главное, видеть и вовремя подмечать их.

Андрей Малхасян, глава Кольского района: «Развитие муниципалитетов во многом зависит от неравнодушного и чуткого отношения к сотрудникам, которые работают в муниципалитетах. Я хочу пожелать всем коллегам в их нелегком труде благополучия, крепкого здоровья, чтобы они всегда слышали людей и учитывали их мнение в своей работе».

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы сегодня будем делиться и успешными практиками, поговорим о проблемах. По Кольскому району мы хотели бы отметить наше активное участие в реализации национальных проектов».

Прямой диалог между всеми ветвями власти помогает закладывать основу для масштабного роста многих показателей.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Всё это общение, которое происходит, это, во-первых, обмен опытом. У каждого муниципалитета, несмотря на то что мы находимся в одной Мурманской области, всё равно у каждого своя специфика. Ряд вопросов решается на местах по-разному, поэтому здесь, самое главное, если чей-то передовой опыт будет принят, то потом его можно будет реализовать у себя на благо жителей наших городов».

В центре обсуждения оказались вопросы, связанные с реализацией национальных проектов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы, органы местного самоуправления, занимаем центральную часть в этом процессе. На примере города-героя Мурманска в текущем году – это 3,5 миллиарда рублей, которые направляются на реализацию шести нацпроектов. Каждый из них служит лишь одной цели – улучшить качество жизни граждан, поэтому у нас нет другого выбора, мы обязательно исполним всё, что запланировали».

Но все же главная миссия всех органов власти, в том числе муниципальных, остается неизменной, как сотни лет назад, так и в ХХI веке, это прямой и открытый диалог с населением.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша с вами главная задача – не черстветь, постоянно чутко чувствовать, что на самом деле у людей происходит, что удалось сделать, а что не удалось, какие новые вопросы и проблемы у них появились. Я очень прошу не отмахиваться от проблемы каждого человека».

Региональный муниципальный форум Мурманской области продлится два дня. Местом притяжения участников станут дискуссионные площадки, где они смогут пообщаться, обменяться взглядами и мнениями по обсуждению новых аспектов развития местного самоуправления.