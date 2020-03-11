Они с детства умеют преодолевать трудности и стремятся к золотым медалям - в столице Заполярья проходят чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.

В центральном бассейне Мурманска соревнуются ребята с интеллектуальными нарушениями, проблемами зрения и слуха. Всего 43 участника из областного центра, Кильдинстроя и Алакуртти.

Богдан Бахмач, участник соревнований: «Это мои первые соревнования. Немного нервничаю».

Юный спортсмен Ярослав из Мурманска рассказывает, что очень любит плавание. Тренируется три раза в неделю. Даже в школе на уроках думает о том, как бы быстрее оказаться в бассейне.

Ярослав Самородов, участник соревнований: «Когда я участвую в соревнованиях, я всегда стремлюсь к первому месту, мне хочется выигрывать, мне нравится выигрывать. У меня за всю историю только десять серебряных медалей, а золотых штук тридцать, я не считал».

В программе соревнований - заплывы на дистанции 50 и 100 метров вольным стилем и кролем на спине. У победителей будет шанс испытать свои силы во всероссийском турнире.

Светлана Алексеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДЮСАШ № 15 г. Мурманска : «По итогам соревнований будет создана сборная команда Мурманской области по спорту ЛИН, которая будет представлять на чемпионате и первенстве России в апреле.

Такие соревнования организуют ежегодно, для ребят это возможность проявить себя и продемонстрировать спортивные достижения.