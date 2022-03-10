В столице Заполярья прошёл автопробег в поддержку российских военнослужащих, выполняющих специальную операцию на территории Украины

Колонна машин проехала по улицам Мурманска с российскими флагами и специально нанесенной символикой – буквами «Z» и «V».

Водители из областного центра решили присоединиться к Всероссийской акции «Своих не бросаем». Десятки машин с развивающимися российскими флагами проехали по всем округам Мурманска. На машинах были нанесены буквы «Z» и «V» – это символы поддержки военнослужащих, задействованных в спецоперации.

Василий Гаврилюк, организатор автопробега: «Символика – это поддержка наших ребят, которые сейчас воюют на Украине».

Участие в мероприятии приняли спортсмены, политики, общественники, а также неравнодушные люди. И все они преследуют одну цель.

Светлана Лоскутова, участница автопробега: «Хотим поддержать нашу российскую армию в столь трудный период, нашу страну».

Геннадий Оноприенко, участник автопробега: «Сегодня много говорится о том, что русским быть стыдно, Россия - это стыдно. Что такое стыдиться своей страны? Это как стыдиться своей мамы. Как можно? Славься страна, мы гордимся тобой!».

Автопробег был предварительно согласован, поэтому участники акции могли беспрепятственно привлекать к себе внимание, в том числе и звуковыми сигналами.

Завершилась акция у мемориала «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».