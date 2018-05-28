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День за днём с «Арктик-ТВ»28.05.18 19:30

В столице Заполярья прошёл концерт «Процветай, наш Кольский край», посвященный 80-летию Мурманской области

В этом году Мурманская область отмечает 80 лет со дня своего основания. К этому событию приурочено огромное количество мероприятий, но самым массовым из них стал театрализованный концерт, который вчера состоялся на Центральном стадионе профсоюзов.

Юбилей региона - одно из самых главных событий этого года для всех мурманчан и жителей области. Перед началом основных событий на Центральном стадионе профсоюзов гостей ждал концерт «Ритмы души» в исполнении сводного духового оркестра Мурманской области.

Создающиеся во время выступления паузы гостей радовали звуки аккордеона в исполнении одного из местных жителей. После концерта на поле появились барабанщики Нахимовского училища, тем самым ознаменовав начало праздничной программы.

На церемонии открытия концертной части творческие коллективы областного центра показали зарисовку, повествующую об истории, красоте и самобытности Кольской земли. 

На праздник приехали творческие делегации из муниципальных образований региона, которые дружной колонной прошли по стадиону, поприветствовав зрителей и остальных участников праздничного действа.

После шествия со словами поздравлений выступила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она поздравила всех жителей региона с  юбилейной датой и указала на то, что наш край богат и прекрасен. Но не только из-за этого он дорог северянам.  «Мы с вами наследники тружеников и героев. И в этом наша сила! – отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. -  Какие бы трудности перед нами не возникали, мы равняемся на отцов, которые нам показали, что всё преодолимо, всё нам по плечу, ведь мы – северяне!».

Поздравили жителей региона и жители заполярной столицы:

- Пусть Мурманская область живёт и процветает. Я очень люблю Мурманск и всю область! – говорит Антонина Чупрукова.

- Желаю здоровья, благополучия всем жителям области. Всего самого хорошего, главное,  мира! - Ирина Маркова.

Самой зрелищной частью концерта стали выступления творческих делегаций региона, где они презентовали себя, рассказывали о жизни своих городов, традициях. Огромные флаги и декорации, яркие слова и, конечно же, сотни людей – все это придавало концерту небывалую помпезность, которой не смогли помешать временами ухудшающиеся погодные условия.

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