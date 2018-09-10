В столице Заполярья прошёл международный фестиваль спорта «Гольфстрим»

Эти выходные жители города точно запомнят надолго. В столице Заполярья прошёл третий международный фестиваль спорта «Гольфстрим». По оценкам организаторов, его посетило более пятнадцати тысяч северян и гостей из соседних стран.

Один из самый ярких и уж точно самый масштабный фестиваль за Полярным кругом – «Гольфстрим», собрал тысячи увлеченных спортом. Все желающие могли пройти «мурманскую милю» по Кольскому мосту. Для зрителей устроили выставку военной техники, разбили полевую кухню, огромное число разнообразных развлекательных площадок и многое другое. По мосту также прошла колона мотоциклистов, возглавляли её три военных квадроцикла.

Благодаря усилиям североморцев, гости праздника могли стать свидетелями увлекательной реконструкции боя времен Великой Отечественной войны. Сотни оглушающих выстрелов, взрывы гранат и подлинный антураж сражения.

В соревнованиях, можно было получить специальные купоны и позже поучаствовать в розыгрыше призов. На церемонии награждения случайным образом выбирали победителей, которые получили бесплатную экскурсию на вертолёте, абонементы в спортивные залы и другие подарки от партнёров «Гольфстрима».