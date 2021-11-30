В столице Заполярья прошёл областной слёт кадетских классов Мурманской области «Арктический щит России»

Ребята показали знания истории Отечества и кадетского движения России, а также соревновались в военно-прикладных видах спорта, эстафетах, викторинах и конкурсах. Гостей и участников мероприятия удивляла выставка современного вооружения.

Ученики кадетских классов со всей Мурманской области прибыли в центр дополнительного образования «Лапландия», чтобы побороться за первенство в соревнованиях. К традиционному слёту воспитанники готовились с особым усердием, оттачивая своё мастерство в военно-прикладных видах спорта и знании истории.

Выбрать из числа лучших кадетов – самых ловких, эрудированных и подготовленных - задача не из лёгких.

Вадим Верещак, главный судья слёта кадетских классов «Арктический щит России»: «С каждым годом уровень подготовки кадетов растёт. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже, есть традиционно сильные команды. Иногда приходится обращать внимание на мелочи, а не выполнение основных мероприятий, а на небольшие нюансы, потому что уровень подготовки серьёзный».

Кадетское образование в Заполярье курируют силовые ведомства - их сотрудники тоже в роли судей. В «Лапландии» они даже представили выставки вооружения.

Сергей Филиппов, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области: «На выставке представлена экипировка бойцов специального назначения, которое входит в наше управление. Представлена экипировка морского отряда, водолазное оборудование, а отдел вневедомственной охраны представил охранные комплексы и водолазное оборудование для работы под водой».

У каждого кадета или гостя соревнований появилась возможность почувствовать себя сотрудником Росгвардии и примерить экипировку бойцов ведомства.