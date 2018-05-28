В столице Заполярья прошла II межведомственная спартакиада среди сотрудников медицинских организаций «Гонка первых!»

В минувшее воскресенье медики со всей Мурманской области встретились в столице Заполярья для того, чтобы проверить свои силы во II межведомственной спартакиаде «Гонка первых!».

О ежегодной традиции проводить спартакиаду между коллективами медицинских учреждений региона забыли на 25 лет. Почему так произошло, сейчас никто из организаторов спортивного события и не вспомнит, но в 90-е годы прошлого века врачам, вероятно, было не до физкультурных соревнований. Сейчас время другое – на каждом углу говорят о фитнесе и здоровом образе жизни, а корпоративные турниры и чемпионаты становятся основой для сплочения коллективов, а сфера здравоохранения вовсе не исключение.

- Сегодня замечательный день. У нас формируется традиция. Сегодня проходит спартакиада между организациями здравоохранения, - отмечает Александра Будова, главный врач Мурманской областной клинической больницы. – В этих соревнованиях, которые мы уже второй год проводим между почти всеми медицинскими организациями области, мы определяем самого сильнейшего не в основной работе, а в спорте, спортивном духе, в команде. И я их очень люблю. Очень замечательно, что наши соревнования совпали с юбилеем Мурманской области, это добавляет праздничности в них.

Главными на этом празднике, несомненно, были их участники. 10 команд из медицинских учреждений Мурманска и области сдавали нормы ГТО, играли, бегали, прыгали в длину и проверяли свои силы в разнообразных состязаниях, в том числе творческих. Чего только стоят названия сборных - «Адреналин», «Пилюля», «Муромцы».

- Это достаточно интересно. Позволяет более тесно начать общаться между отделениями, - говорит Александра Шушкова, участник спартакиады (Городская клиническая больница скорой медицинской помощи). - Некоторых людей, так как у нас коллектив большой, я не знала до того, как мы здесь встретились.

По сравнению с прошлым годом число команд-участниц увеличилось, но желающих было гораздо больше, но зал не способен вместить всех спортсменов-любителей. Такую несправедливость организаторы обещают исправить на следующей спартакиаде, чтобы сделать событие ещё более массовым.

- Эти старты, в первую очередь, агитируют за здоровый образ жизни, - отмечает Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – Мы хотим показать, что мы не только с болезнями боремся, но и занимаемся спортом.

Как сказал Валерий Перетрухин, в адрес министерства здравоохранения поступает огромное количество благодарностей от сотрудников медучреждений. Эти живые отклики показывают то, что медики Заполярья не только находятся в отличной физической форме, но и всегда готовы проверить свои силы.