В столице Заполярья прошла научно-практическая конференция, посвящённая урологическим проблемам

Согласно статистике, в России за последние 5 лет ощутимо выросло число случаев заболевания раком простаты. Более того, урологические болезни сами по себе характерны для нашего региона, взять ту же мочекаменную болезнь. Актуальную проблему обсудили в Мурманске во время межрегиональной научно-практической конференции «Урологические встречи за Полярным кругом».

Александр Давыденков, главный внештатный онколог Мурманской области: «Чтобы жители Кольского полуострова получали своевременную, качественную помощь на местах, ради этого и проводится конференция научно-практическая. Сегодня мы услышим научные аспекты – нам доложат ведущие специалисты страны, непосредственно покажут работу на этом современном оборудовании операционном».

Медики воочию увидели весь хирургический процесс с применением самых передовых технологий. Опыт абсолютно уникальный, большую наглядность может предоставить только непосредственное участие в операции.

Дмитрий Темкин, заведующий отделением урологии №1 ГОБУЗ «МОКБ им П.А. Баяндина»: «Были обсуждены проблемы консервативного лечения рака предстательной железы, использование гемостатиков интероперационных, которые позволяют более безопасно хирургу оперировать, повышая безопасность и самого пациента от кровотечения. Сейчас у нас начинается прямая трансляция из двух операционных на одном из лучших оборудований вообще мире».

Денис Прохоров, старший научный сотрудник «РНЦРХТ»: «Здесь всё хорошо, тем более у вас сейчас появились настолько современные установки для лучевой терапии, которыми не каждое учреждение может похвастаться. Плюс у вас активные специалисты, хорошие, замечательные люди, с которыми приятно иметь дело».

Несмотря на новые технологии, медики всё же остаются при своём мнении – любая онкология гораздо лучше поддаётся лечению на ранней стадии, а своевременная диагностика – ключ к здоровой и спокойной жизни.