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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.18 19:30

В столице Заполярья прошла традиционная акция «Зелёный рекорд»

Восьмой год подряд в региональном центре проходит экологическая акция «Зелёный рекорд». Сотни мурманчан с лейками, лопатами и ведрами вышли на улицы города и приняли участие в посадках деревьев и кустарников.

Экологическая акция «Зелёный рекорд» проходит в столице Заполярья уже 8 лет подряд. Весной и осенью горожане собираются вместе для того, чтобы высадить на улицах Мурманска новые деревья и кустарники. В это раз сирень, черемуха, шиповник, береза, рябина и боярышник украсили 20 участков в разных районах города.

- Здесь мы каждый год, обычно два раза - весной и осенью, всегда с коллегами выходим и сажаем деревья, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Наши деревья растут на Театральном бульваре, возле ТРЦ «О’кей», на улице Карла Либкнехта, около памятника Ленину. В прошлом году мы сажали деревья в это же время.

Более зелено стало в парках и скверах, на территориях образовательных учреждений, около жилых домов и на аллеях регионального центра.

На улице Карла Либкнехта к горожанам присоединился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Как и все участники акции, он в свой выходной вооружился лопатой и перчатками для того, чтобы поставить свой «Зелёный рекорд».

- Это очень хорошо, потому что к зелёным насаждениям мурманчане относятся с особой любовью, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Это очень правильно, потому что люди приезжают и говорят: «У вас очень зелёный город», несмотря на то, что мы живем в самой крайней Арктике.

За весь период реализации программы в областном центре высажено более 35 тысяч растений. В минувшую субботу их число увеличилось ещё на 6 тысяч. Все саженцы адаптированы к условиям сурового северного климата и, по заверениям организаторов акции, смогут не одно десятилетие радовать горожан и гостей областного центра.

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