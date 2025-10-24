В столице Заполярья провели финал Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов по дворовому волейболу

В финале турнира сошлись 4 лучшие команды Заполярья, победившие в серии дивизионных игр. Теперь они борются за обладание заветным Кубком чемпионов.

Дворовый волейбол очень популярен среди молодёжи Мурманской области. Формат игры позволяет собрать в одну команду юношей и девушек, а также проявиться каждому участнику.

Олеся Перкон, главный судья соревнований, вице-президент Федерации волейбола Мурманской области: «Игрока должны занимать полностью. Это интересно смотреть».

Наталия Волошкина, командир команды «Луч», ЗАТО Александровск: «Мы приехали на муниципальный этап».

Возраст игроков в командах 13-14 лет.

Помимо Александровска на площадке сошлись спортсмены из Никеля, Североморска и Мурманска.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы: «Лучшая команда будет выступать на всероссийском уровне».

Развитию этого вида спорта активно помогают. Школьные спортклубы обновляют оборудование, инвентарь, а также форму для команд. Но, главное, сами юные спортсмены очень любят волейбол. А самое главное, показывают отличные результаты.

Наталия Волошкина, командир команды «Луч», ЗАТО Александровск: «Мы очень хотим победить».

Александровцы отнюдь не шутили про желание победить. Команда спортивного клуба школы №266 в серии игр обошла всех соперников и победила в Кубке губернатора. Теперь чемпионы области отправятся в Москву и покажут, на что способны северные волейболисты.