В столице Заполярья работает первый самый северный фиджитал-центр

Его уникальность в слиянии киберспорта и физической активности.

Старт работы уникального для региона пространства в декабре прошлого года дали губернатор Андрей Чибис и президент Всероссийской Федерации фиджитал спорта Никита Нагорный. А сегодня центр уже принимает главных гостей - молодёжь.

В преддверии Дня студента на экскурсию пригласили учащихся Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Среди них и ребята из команды «Крылья Арктики» - победители четвертьфинала всероссийского конкурса «Кибердром».

Иван Завьялов, студент Мурманского колледжа экономики и информационных технологий: «Мы подключаемся к БПЛА, которые в другом городе. По средствам управления мы забираем и транспортируем их. В этом центре я уже был на тренировке к конкурсу, тут прекрасные условия».

Именно в этом и суть фиджитала. Сначала - тактическая подготовка и отработка навыков в цифре. Затем - проверка в физическом мире. Здесь после виртуального матча можно выйти и забить гол на настоящем поле, почувствовав разницу.

К 2030 году таких центров по всей стране должно появиться около трёхсот.

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Помимо развития беспилотных систем, это ещё и кодирование, программирование, искусственный интеллект. Это часть будущего и настоящего, а для ребят это органичная часть их жизни».

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Это востребовано. Хочется пожелать нашей молодёжи, чтобы они активно использовали это пространство, потому что это создано для них и для развития их способностей».

А интерес к фиджиталу, несмотря на недавнее открытие, уже большой. Центр становится точкой притяжения для активной молодёжи и всегда открыт для новых гостей.