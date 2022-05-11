В столице Заполярья радует северян легендарный цирк «VIVAT»

Яркое шоу и море эмоций дарят северным зрителям бесстрашные акробаты, воздушные гимнасты, талантливые дрессированные обезьянки, прелестные собаки – наездницы и многие другие цирковые артисты. Они уже активно выступают под большим красным куполом и признаются, что в холодном Заполярье их приняли с особой теплотой.

В руках профессионального дрессировщика даже опасные хищники становятся послушными и ласковыми кошками. Выступление этих грозных животных – вишенка на торте циркового представления. Молодые и грациозные львы и тигры беспрекословно выполняют команды своего наставника: танцуют, прыгают с тумбы на тумбу и даже через огненное кольцо. Такого доверия добиваются годами тренировок, причём, по словам дрессировщика, не кнутом, а пряником, в случае с этими мохнатыми артистами – мясным угощением.

Carlos Bresciani, дрессировщик хищников цирка-шапито «VIVAT»: «Репетиции проходят так: есть палка и на этой палке курица».

Радуют северных зрителей не только хищники, но и грациозные скакуны и их верные соратники собаки - наездницы. Номер, которые показывают артисты на сцене цирка «VIVAT», уникальный - единственный в своём роде. Увидеть его в любом другом месте не выйдет. Во время представления собаки самых разных пород запрыгивают на лошадь, которая без остановки бегает по кругу. Остаётся лишь удивляться ловкости пушистых циркачей-путешественников. Со своей неповторимой программой они побывали в самых разных уголках нашей планеты.

Денис Барковский, руководитель номера «Собаки на лошадях» цирка-шапито «VIVAT»: «Мы объездили всю Европу, Азию. Буквально перед пандемией вернулись с Азии, три года там находились. В России были во всех краях нашей необъятной матушки - от Находки, Камчатка, Магадана… И вот приехали к вам в гости – в Мурманск».

Денис и Арина Барковские – семейная пара, которая и руководит этим уникальным номером. Цирк для них – это не просто работа, а целая история. С детства дрессировщики буквально живут на манеже, проникаясь духом циркового искусства: с ранних лет привыкают к постоянным тренировкам, тяжёлому графику и постоянным гастролям.

Арина Барковская, руководитель номера «Собаки на лошадях» цирка-шапито «VIVAT»: «Я думаю, что это судьба, скорее всего. Когда попадаешь в цирк, то отсюда уйти невозможно. На данный момент – это улыбки зрителей, овации. Это доставляет массу удовольствия».

Настоящий цирк нельзя назвать цирком, если в нём нет гимнастов. Руслан занимается воздушной акробатикой уже 9 лет, его и его команду тренировал сын создателя жанра, в котором они выступают, поэтому в своих силах гимнасты уверены на 100%. От того, как ловко артисты поднимаются по канату, а потом порхают в воздухе, выполняя рискованные трюки, захватывает дух.

Руслан Гусаров, акробат: «Всё прошло хорошо, работа прошла отлично - на высоком уровне. Этот жанр достаточно тяжёлый, так как люди - не роботы, каждый раз может быть какой-то непредсказуемый сюрприз, поэтому эмоции радостные, что всё хорошо закончилось».

Акробаты, жонглеры и дрессировщики с животными вызывали у зрителей массу восторженных эмоций, однако самым ожидаемым гостем на манеже был и остается один человек.

Королем цирка по праву считается любимый всеми с детства клоун, однако называть его так в цирковой индустрии не принято. Коверный – вот так кличут Бинго на сцене цирка «VIVAT».

Озорной и весёлый артист способен рассмешить всех - от мала до велика. Зрители не жалеют аплодисментов, а Бинго, в свою очередь, не жалеет своих эмоций и энергии.

Бинго, ковёрный цирка-шапито «VIVAT»: «Хочется, чтобы этот коннект происходил как можно ближе, чтобы мне не приходилось детей успокаивать из-за грима, голоса. Хочу, чтобы они увидели своего парня, чтобы можно было пошутить, дернуть клоуна за пиджак, фрак. Чтобы это всё было в игровой форме».

Артисты цирка «VIVAT» выступают в Мурманске. Их красный купол раскинулся на парковке торгового центра «Plazma». Дарить радость и улыбки северному зрителю они будут до 12 июня. Билеты на грандиозное выступление можно приобрести онлайн, а также в кассе цирка с 10.00 до 20.00 ежедневно.

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