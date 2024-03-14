В столице Заполярья состоялись соревнования по ликвидации автомобильных аварий

Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком, а также будет участвовать в областных соревнованиях, которые состоятся 21 марта.

Такие состязания организуют с целью повышения уровня профессиональной подготовки личного состава, а также обмена опытом и сокращения временных показателей реагирования. Ведь в реальной жизни при спасении пострадавших решающими факторами остаются грамотные действия по оказанию первой помощи, а счёт идёт на секунды.

По условиям соревнований, команды выполняли целый комплекс работ по спасению людей, зажатых в автомобиле, а именно: огораживали место происшествия, стабилизировали и обесточивали машину, а затем максимально безопасно - буквально разбирали – тренажёр: вскрывали двери, демонтировали крышу и спинки сидений.

Соревнования считаются завершенными только после транспортировки попавших в ДТП в безопасную зону. За выполнением работ внимательно следили судьи.

Команда, занявшая первое место, награждается переходящим кубком, а также будет участвовать в областных соревнованиях, которые состоятся 21 марта.